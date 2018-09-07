07 Сентября 2018
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале жители 70 квартир остались без газа из-за самовольного монтажа водонагревателя

В Чебаркуле из-за самовольного монтажа газового водонагревателя без газоснабжения остались 70 квартир, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск".

Инцидент произошел вечером 6 сентября. В одной из квартир жильцы самостоятельно подключали газовый водонагреватель. Из-за неправильных действий газопровод заполнился водой. Без газа остались 70 квартир.

Специалисты провели необходимые работы по очистке и восстановили газоснабжение 25 квартир. Сегодня продолжаются повторные пуски газа.

Теперь виновнику предстоит возместить стоимость работ.


Теги: водонагреватель, газ,



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На Южном Урале жители 70 квартир остались без газа из-за самовольного монтажа водонагревателя

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