Депутатам и сенаторам дали право отказаться от доплаты к пенсии

В Госдуму внесены поправки в закон о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы, согласно которым законодатели и сенаторы получают право добровольно отказаться от доплаты к пенсии. В случае принятия такого решения, изменить его будет нельзя, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов: Ольга Баталина, Михаил Боярский, Светлана Журова, Алена Аршинова, Александр Грибов, Ольга Казакова, Александр Карелин, Александр Козловский, Денис Кравченко, Зураб Макиев, Денис Москвин, Ольга Окунева, Евгений Ревенко, Виктор Селиверстов, Александр Сидякин, Максим Сураев, Сергей Тен, Михаил Терентьев, Владимир Шаманов, Андрей Турчак, Игорь Каграманян, Валерий Рязанский, Сергей Рябухин, Вячеслав Тимченко.

Поправки касаются перечня социальных гарантий, на которые могут рассчитывать члены "нижней" и "верхней" палат. По объему социальных гарантий члены Совфеда и депутаты Госдумы приравниваются к федеральному министру, говорится в поправках, председатели палат - к председателю Правительства РФ, заместители - к вице-премьерам. При этом в финансово-экономическом обосновании отмечено,что дополнительных бюджетных трат в связи с принятием закона не потребуется.

Другая новация касается депутатских пенсий.

"Гражданин, имеющий право на ежемесячную доплату к пенсии, может отказаться от нее, подав заявление на имя руководителя указанного федерального органа исполнительной власти. В случае добровольного отказа гражданина от ежемесячной доплаты к пенсии такая доплата повторно не устанавливается", - говорится в проекте закона.

Напомним, депутаты, отработавшие в Госдуме 1-2 срока, получают доплату к пенсии в размере 55% от зарплаты, те, кто провел в парламенте более двух сроков - доплату в 75%. Согласно обнародованным думой данным, размер доплат в 2018 г. составляет 46,6 и 84,7 тыс. руб.