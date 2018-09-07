07 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"Охота на медведя": давят "красного губера"

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО В России

"Какой позор": на мемориальной доске в Москве героя Советского Союза назвали "военочальником"

Торжественно открытая в Москве мемориальная доска герою Советского Союза, вице-адмиралу, командующему флотилией подводных лодок Краснознаменного Северного флота Льву Матушкину оказалась с грубейшей орфографической ошибкой. Пользователи соцсетей назвали это позором, передает корреспондент Накануне.RU.

Доска была открыта в среду на доме 60, корпус 1 по Новочеремушкинской улице. Как сообщается на официальном сайте управы столичного района Черемушки, "на торжественном открытии присутствовало много народа. Перед собравшимися выступили герои Советского Союза, военачальники, представители префектуры ЮЗАО, родственники".

(2018)|Фото: cheremush.mos.ru

Однако выяснилось, что в размещенный на доске текст закралась ошибка - Матушкин назван "видным военОчальником". Фотографии уже разлетелись по соцсетям и вызвали бурю негодования.

"ЕГЭ на марше...", - написал в своем Твиттере известный журналист, автор и ведущий программы "Агитация и пропаганда" Константин Семин.

(2018)|Фото: twitter.com/KSyomin

Другие его поддержали.

"Какой позор!", "Кругом подрастает поколение нОчальников... печаль...", "Да уж, писали бы "воевода", не ошибешься", "Приличных слов нет", - пишут пользователи соцсети.


Теги: доска, ошибка, Москва



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Какой позор": на мемориальной доске в Москве героя Советского Союза назвали "военочальником"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 497

Мнения из сети


Наши спецпроекты