"Какой позор": на мемориальной доске в Москве героя Советского Союза назвали "военочальником"

Торжественно открытая в Москве мемориальная доска герою Советского Союза, вице-адмиралу, командующему флотилией подводных лодок Краснознаменного Северного флота Льву Матушкину оказалась с грубейшей орфографической ошибкой. Пользователи соцсетей назвали это позором, передает корреспондент Накануне.RU.

Доска была открыта в среду на доме 60, корпус 1 по Новочеремушкинской улице. Как сообщается на официальном сайте управы столичного района Черемушки, "на торжественном открытии присутствовало много народа. Перед собравшимися выступили герои Советского Союза, военачальники, представители префектуры ЮЗАО, родственники".

Однако выяснилось, что в размещенный на доске текст закралась ошибка - Матушкин назван "видным военОчальником". Фотографии уже разлетелись по соцсетям и вызвали бурю негодования.

"ЕГЭ на марше...", - написал в своем Твиттере известный журналист, автор и ведущий программы "Агитация и пропаганда" Константин Семин.

Другие его поддержали.

"Какой позор!", "Кругом подрастает поколение нОчальников... печаль...", "Да уж, писали бы "воевода", не ошибешься", "Приличных слов нет", - пишут пользователи соцсети.