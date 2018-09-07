Ученые из Самары создали двигатель, работающий на водке

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Королева придумали двигатель для маневрирующего наноспутника SamSat-M, работающий на водке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, в качестве рабочего тела двигательной установки предложена смесь дистиллированной воды и этилового спирта.

По словам исследователей, малая молекулярная масса воды позволяет получить высокие скорости истечения пара и крайне высокую скорость маневрирования. При этом добавление порядка 40% спирта предотвращает замерзание рабочего тела при низких температурах на околоземных орбитах.

Разработчики подчеркивают, что такая смесь безопасна, так как не содержит самовоспламеняющихся компонентов, не токсична и не наносит экологического ущерба.

Напомним, в 2016 году нано спутник SamSat-218D, запущенный с Байконура, не вышел на связь.

Наноспутник был разработан студентами и сотрудниками Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ) в рамках совместного проекта с ракетно-космическим центром "Прогресс". Вместе с SamSat-218 с Восточного были запущены еще два космических аппарата - "Аист-2Д" и "Михайло Ломоносов".