На МЦК произошел сбой в движении поездов

На Московском центральном кольце произошел сбой в движении поездов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного метрополитена.

"На #МЦК поезда, следующие по часовой стрелке, по техническим причинам временно проходят станции Шоссе Энтузиастов, Соколиная гора, Измайлово и Локомотив без посадки и высадки пассажиров", - говорится в сообщении.

Как заверили в подземке, железнодорожники прилагают все усилия для устранения проблем.