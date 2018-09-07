На МЦК произошел сбой в движении поездов
На Московском центральном кольце произошел сбой в движении поездов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного метрополитена.
"На #МЦК поезда, следующие по часовой стрелке, по техническим причинам временно проходят станции Шоссе Энтузиастов, Соколиная гора, Измайлово и Локомотив без посадки и высадки пассажиров", - говорится в сообщении.
Как заверили в подземке, железнодорожники прилагают все усилия для устранения проблем.
На #МЦК поезда, следующие по часовой стрелке, по техническим причинам временно проходят станции Шоссе Энтузиастов, Соколиная гора, Измайлово и Локомотив без посадки и высадки пассажиров. Железнодорожники прилагают все усилия для устранения проблем.— Московское метро (@MetroOperativno) 7 сентября 2018 г.