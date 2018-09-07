Пинаев назначил нового замглавы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике

С сегодняшнего дня заместителем главы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике назначен Алексей Бурдилов. На аппаратном совещании в администрации его представил временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

До 2016 года Бурдилов исполнял обязанности начальника финансового управления мэрии, после работал заместителем директора по развитию ГБУСО "Многофункциональный центр". На новом посту вице-мэра он сменил Евгению Черемных.