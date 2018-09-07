07 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"Охота на медведя": давят "красного губера"

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Экономика Челябинская область

Уральские депутаты внесли в Госдуму поправки в закон о размещении нестационарных торговых объектов

Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму проект поправок в закон о регулирования торговой деятельности в России, изменения касаются правил размещения нестационарных торговых объектов. Депутаты предлагают закрепить за регионами право определять условия размещения НТО на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также:

Сегодня регулируются только вопросы, связанные с включением НТО в схему их размещения, условия размещения таких объектов (порядок проведения торгов и определения платы, максимальные сроки размещения и прочее) не определены. В законе нет указания на органы власти, к чьим полномочиям относится этот вопрос.

В пояснениях к проекту закона депутаты указывают, что из-за неопределенности возникают судебные споры, каждый регион толкует положения по-своему. Закон челябинские парламентарии предлагают унифицировать.

Проект поддержан комиссией Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ по аграрно-продовольственной политике.


Теги: Госдума, НТО, нестационарная торговля, Закон о торговле



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральские депутаты внесли в Госдуму поправки в закон о размещении нестационарных торговых объектов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 497

Мнения из сети


Наши спецпроекты