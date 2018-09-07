Уральские депутаты внесли в Госдуму поправки в закон о размещении нестационарных торговых объектов

Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму проект поправок в закон о регулирования торговой деятельности в России, изменения касаются правил размещения нестационарных торговых объектов. Депутаты предлагают закрепить за регионами право определять условия размещения НТО на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня регулируются только вопросы, связанные с включением НТО в схему их размещения, условия размещения таких объектов (порядок проведения торгов и определения платы, максимальные сроки размещения и прочее) не определены. В законе нет указания на органы власти, к чьим полномочиям относится этот вопрос.

В пояснениях к проекту закона депутаты указывают, что из-за неопределенности возникают судебные споры, каждый регион толкует положения по-своему. Закон челябинские парламентарии предлагают унифицировать.

Проект поддержан комиссией Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ по аграрно-продовольственной политике.