07 Сентября 2018
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На Южном Урале повысят заработную плату работникам противопожарной службы

Губернатор Борис Дубровский распорядился повысить заработную плату работникам областной противопожарной службы. об этом он сообщил, открывая в поселке Красногорский Еманжелинского района новое депо противопожарной службы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Сотрудники пожарной части рассказали, что их зарплата значительно отличается от денежного содержания федеральных огнеборцев.

"Мы тушим пожары, проводим аварийно-спасательные работы и спасаем людей вместе и наравне с сотрудниками федеральной противопожарной службы, так же, как они, рискуем ради этого своего здоровья, а иногда и жизнью, а вот оплата нашего труда значительно ниже, чем у федералов", - отметили они.

Борис Дубровский заверил, что этот вопрос будет рассмотрен при принятии областного бюджета на 2018 год.

"Считаю, что заработная плата работников областной противопожарной службы должна быть сопоставима с заработной платой федеральных сотрудников, поэтому рассматривается вопрос о повышении заработной платы работников в 2019 году. Этот вопрос выносится на рассмотрение при принятии областного бюджета на будущий год", – подчеркнул он.

Также губернатору сообщили, что большое количество пожарных автомобилей в подразделениях областной дружины устарели и выработали нормативный срок эксплуатации. Борис Дубровский заявил, что уже в этом месяце подразделения получат три новых пожарных автомобиля, кроме того, в ближайшие три года из областного бюджета будут выделены средства на приобретение 30 новых пожарных автомобилей.


Теги: Борис Дубровский, противопожарная служба, пожарный автомобиль,



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На Южном Урале повысят заработную плату работникам противопожарной службы

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