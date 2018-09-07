Бывший глава "Роскосмоса" стал полпредом президента в ПФО
Президент России Владимир Путин назначил Игоря Комарова полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
Напомним, в августе Путин назначил прежнего полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича послом России в Минске.
Бабич также получил должность спецпредставителя президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.
Исполнение обязанностей полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе было возложено на Игоря Паньшина.
Бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров в начале июля был назначен заместителем министра науки и высшего образования.