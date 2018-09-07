07 Сентября 2018
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Политика В России

Бывший глава "Роскосмоса" стал полпредом президента в ПФО

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Комарова полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Напомним, в августе Путин назначил прежнего полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича послом России в Минске.

Бабич также получил должность спецпредставителя президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Исполнение обязанностей полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе было возложено на Игоря Паньшина.

Бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров в начале июля был назначен заместителем министра науки и высшего образования.


Теги: игорь комарова, полпред президент, приволжский федеральный округ



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Бывший глава "Роскосмоса" стал полпредом президента в ПФО

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