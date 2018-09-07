В тюменском аэропорту "Рощино" из-за тумана задерживают рейсы

Сложные метеоусловия стали причиной задержки рейсов в тюменском аэропорту "Рощино", сообщили Накануне.RU в справочной службе тюменского аэропорта.

В частности, с задержкой вылетел рейс ЮТ 319 до Ханты-Мансийска. Самолет должен был улететь в 07.05, а улетел только в 10.58. Часовая задержка произошла у пассажиров, летящих до Салехарда - им пришлось улететь в 8.00. Не смогли вовремя покинуть тюменскую воздушную гавань и пассажиры, летящие до московского аэропорта Шереметьево, вместо запланированного времени - 07.25, они вылетели в 11.20.

До сих пор, согласно табло, задерживается рейс до Антальи. Он должен был вылететь в 07.50

Отметим, что вчера густой туман блокировал работу аэропорта в Салехарде, в понедельник - в Перми.