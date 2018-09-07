07 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"Охота на медведя": давят "красного губера"

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Общество Тюменская область Уральский ФО

В тюменском аэропорту "Рощино" из-за тумана задерживают рейсы

Сложные метеоусловия стали причиной задержки рейсов в тюменском аэропорту "Рощино", сообщили Накануне.RU в справочной службе тюменского аэропорта.

В частности, с задержкой вылетел рейс ЮТ 319 до Ханты-Мансийска. Самолет должен был улететь в 07.05, а улетел только в 10.58. Часовая задержка произошла у пассажиров, летящих до Салехарда - им пришлось улететь в 8.00. Не смогли вовремя покинуть тюменскую воздушную гавань и пассажиры, летящие до московского аэропорта Шереметьево, вместо запланированного времени - 07.25, они вылетели в 11.20.

До сих пор, согласно табло, задерживается рейс до Антальи. Он должен был вылететь в 07.50

Отметим, что вчера густой туман блокировал работу аэропорта в Салехарде, в понедельник - в Перми.


Теги: рощино, тюменский аэропорт, самолет, задержка рейсов, туман, метеоусловия



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В тюменском аэропорту "Рощино" из-за тумана задерживают рейсы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 498

Мнения из сети


Наши спецпроекты