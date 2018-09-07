07 Сентября 2018
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Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

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Меркель впервые одобрила действия России в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые выразила поддержку действиям России в Сирии, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Одной из основных сложностей антитеррористической операции РФ в Сирии издание называет то, что террористы используют мирных жителей как "живые щиты".

Меркель в связи с этим призвала принять меры для борьбы с боевиками, но при этом защитить мирных жителей.

Комментируя операцию в провинции Идлиб, Меркель заявила о необходимости избежать гуманитарной катастрофы, передает РИА Новости.

Напомним, ранее США согласились с позицией РФ по поводу террористов в Идлибе.

Вашингтон считает необходимой антитеррористическую борьбу на севере Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео, комментируя заявления Москвы по поводу присутствии террористов в провинции Идлиб.

Помпео добавил, что необходимо предотвращать "экспорт" терроризма по странам мира.

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Теги: ангела меркель, сирия, россия



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Меркель впервые одобрила действия России в Сирии

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