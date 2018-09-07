АКРА повысило кредитный рейтинг Свердловской области

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Свердловской области с уровня А-(RU) до А(RU), прогноз "Стабильный", а также рейтинги выпусков облигаций с уровня А-(RU) до А(RU). Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Таким образом, кредитный рейтинг Среднего Урала в течение 2018 года поднялся на два уровня вверх. Присвоенный области рейтинг уровня А(RU) означает умеренно высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в РФ и обеспечивает включение новых выпусков государственных ценных бумаг Свердловской области в Ломбардный список Банка России. Это способствует повышению инвестиционной привлекательности, расширению круга потенциальных инвесторов и, соответственно, увеличению спроса на облигации и повышению их ликвидности.

"Повышение кредитного рейтинга Свердловской области обусловлено положительной динамикой бюджетных показателей и показателей функционирования региональной экономики, а также высокой эффективностью применяемых стратегий по управлению ликвидностью бюджета", - прокомментировал министр экономики и территориального развития региона Александр Ковальчик.