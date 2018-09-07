Пермячка упала в шахту лифта и погибла

В Перми женщина умерла после падения в шахту лифта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

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По версии следствия, днем 5 сентября в одном из лифтов дома в Орджоникидзевском районе застряли люди. Лифтер для эвакуации пассажиров привлек 68-летнюю женщину. Во время спасения находившихся в лифте она упала в шахту и получила смертельную травму. Застрявших вскоре эвакуировали сотрудники аварийной организации.

Дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности из-за непрофессионализма. При участии сотрудников Западно-Уральского управления Ростехнадзора выясняются все обстоятельства трагедии.