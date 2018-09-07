07 Сентября 2018
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В Первоуральске нашли захоронения опасных промышленных отходов: Генпрокуратуру попросили подключиться к проверке

Около территории Первоуральского завода по переработке твёрдых бытовых отходов были обнаружены огромные свалки опасного промышленного мусора. Общественники наблюдают эту картину с 23 августа и по сей день. Если раньше мусор просто вывозили, то после нескольких публикаций в СМИ его стали засыпать глиной. О ситуации, которую никак не контролирует местная власть, рассказал Накануне.RU общественник и председатель движения "Экоправо" Андрей Волегов.

Если свалка и дальше будет там существовать, то появится вероятность загрязнения реки Чусовой, потому что отходы находятся в 500 м от источника.

"При последующем выезде для более детального исследования обнаруженного факта, 27 августа мною были зафиксированы огромные количества опасных промышленных отходов, сваленных на столько плотно и близко к ограждению территории, что бетонные трехметровые плиты просто не выдержали такого давления и обвалились за территорию, не удержав всю эту массу, придавив собой рядом растущий молодой лес и приблизившись и рассыпавшись вблизи водоема", - рассказал Волегов редакции.

Первоуральск(2018)|Фото: facebook.com/Андрей Волегов

Первоуральск(2018)|Фото: facebook.com/Андрей Волегов

Через неделю, 3 сентября, картина не изменилась - но только теперь стали прятать под слоем глины. "А тонны мусора никуда не делись и продолжают находиться в том же месте, только теперь под 40-сантиметровым слоем глины", - отметил эколог.

После того, как в СМИ стала появляться эта информация, администрация города обратилась к специалистам "ТБО "Экосервис" - региональному оператору по организации сбора, вывоза и переработки твердых бытовых отходов – с просьбой помочь вывезти мусор. По их данным, на 5-6 сентября вывезено порядка 43 КамАЗа мусора на полигон Ревды. Работы будут продолжаться.

Но общественник утверждает, что 5 сентября работа экскаватором по завалу мусора продолжилась, теперь добавился бульдозер.

"5 сентября на территории завода снова было зафиксировано огромное количество пыли, которая была похожа на промышленные отходы металлургических предприятий. Также зафиксировано на территории Первоуральского завода горение мусора ТКО", - добавил Волегов.

Первоуральск(2018)|Фото: facebook.com/Андрей Волегов

Первоуральск(2018)|Фото: facebook.com/Андрей Волегов

Общественники обратились в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в проблеме, а также направили документы в министерство природных ресурсов и экологии региона, обращение на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в Росприроднадзор и главному свердловскому прокурору Сергею Охлопкову.

"Когда последний раз приезжали на это место, то решили узнать, зачем это делают, засыпают мусор. Связался с этим региональным оператором "Экосервис", мне там заявили, что на данный момент они начинают вывозить твёрдо-коммунальные отходы. Добавила, что до этого они уже вывозили несколько машин с мусором. Оказывается, что министерство природы уже проводило с ними беседу", - рассказал Волегов.

Есть предположение, что этот мусор вывозят с завода по переработке твёрдых бытовых отходов, который является банкротом.

Первоуральск(2018)|Фото: facebook.com/Андрей Волегов

В Екатеринбурге, например, нашли, как бороться с несанкционированными свалками. Городские экологи стали чаще использовать переносные устройства фото и видеофиксации. Фотоловушки - это очень компактные устройства размером с коробку от мобильного телефона. Благодаря скрытой установке, автономной работе в течение двух недель и высокому разрешению съемки, инспекторы будут фиксировать все автомобили и водителей, которые незаконно вывозят мусор.

фотоловушки на несанкционированных свалках в Екатеринбурге(2018)|Фото: екатеринбург.рф


Теги: Первоуральск, свалка, мусор, Андрей Волегов, прокуратура, генпрокуратура



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В Первоуральске нашли захоронения опасных промышленных отходов: Генпрокуратуру попросили подключиться к проверке

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