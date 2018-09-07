07 Сентября 2018
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Политика Ямало-Ненецкий АО

В Губкинском, где мэр попался пьяным за рулем, выберут нового главу

Дума Губкинкского объявила конкурс на должность главы города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Сформирована конкурсная комиссия. В нее вошли первый вице-спикер окружного парламента Виктор Казарин, заместитель губернатора Ямала Александр Мажаров, спикер городского парламента Татьяна Полякова, депутат думы Губкинского Сергей Коляда, заместитель председателя городской Общественной палаты Оксана Оборовская, глава Губкинской общественной организация ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов "Ветеран" Раиса Зоткина. Первое заседание состоится уже сегодня. Документы кандидаты могут подавать с 7 по 26 сентября, конкурс состоится 28 сентября.

Напомним, в конце июля тогдашний мэр Губкинского Сергей Бурдыгин попался сотрудникам ГИБДД нетрезвым за рулем. 3 августа стало известно о том, что он ушел в отставку.


Теги: Губкинский, Сергей Бурдыгин, глава города, конкурс



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В Губкинском, где мэр попался пьяным за рулем, выберут нового главу

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