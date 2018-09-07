Бюджетников Екатеринбурга мобилизуют на выборы. Указания неожиданные, отчетность – строгая

С приближением Единого дня голосования, назначенного на 9 сентября, избиратели Екатеринбурга в полной мере начали испытывать давление со стороны представителей неких сил, занятых "мобилизацией" электората.

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Как стало известно Накануне.RU, в настоящее время в бюджетных учреждениях (причем, не только городского, но и областного подчинения) сотрудникам начали массово раздавать открытки, якобы для участия в социологическом опросе, посвященном предстоящему в 2023 году 300-летию Екатеринбурга.

На лицевой стороне открытки даже размещена фоторепродукция Указа главы государства о праздновании юбилея. Но самое интересное – на обратной стороне, где штампом нанесен индивидуальный цифровой номер открытки, а по сути – ее обладателя.

Открытки прямо на работе выдает куратор, отвечающий за "мобилизацию", причем, с запасом. Все цифровые коды куратор знает, так что каждая открытка – это один голос и конкретная фамилия. Рядовой сотрудник получает три, руководящий состав – до десятка этих "карточек отчетности". Таким образом, человек должен привести на избирательный участок еще и "группу голосующих". На условиях анонимности владельцы открыток рассказали, что по результатам выборов и с учетом заслуг сотрудника при "мобилизации" будут приниматься решения о материальном вознаграждении.

Как поясняют бюджетники, схема такая: после голосования находишь рядом с избирательным участком специально обученного волонтера в белой кепке, который проводит опрос на тему 300-летия Екатеринбурга, а на самом деле фиксирует явку, записывая код открытки. Проголосовал, отметился, и вуаля – тебе зачет и, возможно, премия от руководства, особенно если еще и "мобилизовал" на это дело друзей или родственников.

Если волонтеров нет, то надо сделать селфи возле участка с открытой в руке и сразу отправить куратору, который фиксирует время явки. Желательно все сделать с утра пораньше, чтобы не раздражать "смотрящих". В понедельник все "погашенные" открытки сдаются кураторам.

Таким образом, насколько можно судить, реализуется первая задача "мобилизации" – завести на участки максимальное количество работников бюджетных организаций. Следующая задача – направить голоса по нужному руслу. И здесь вступает в действие примитивный административный ресурс. "Ценные указания" буквально вчера получили сотрудники ряда бюджетных организаций Екатеринбурга.

Все крайне просто: человеку все те же "мобилизаторы" выдают персональное уведомление, в котором указано, по какому адресу, за каких кандидатов и партию следует голосовать (есть в распоряжении Накануне.RU). Напомним, что на выборах депутатов думы Екатеринбурга избиратели получат два бюллетеня: список кандидатов-одномандатников и политических партий, которые проводят своих выдвиженцев.



(Затерта личная информация и то, что может быть расценено как публикация агитации)

"Муниципальная поликлиника, раздают сотрудникам, – сообщают читатели Накануне.RU. – Массовый загон городских бюджетников".

В бюллетенях даются указания о том, как голосовать. В нашем распоряжении оказалось несколько вариантов, где получателям дана подсказка по одномандатному округу (как правило, представитель "ЕР") и по списку, причем в бланках указывается КПРФ, а не партия власти.

"К сожалению, чем ближе день голосования, тем чаще наши оппоненты начинают применять грязные технологии, – поделился с Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского отделения "Единой России" Максим Бестфатер. – Это один из примеров оказания давления на избирателей".

В то же время первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев отверг принадлежность коммунистов к "мобилизации".

"Мне про такие бумажки ничего неизвестно, – заявил Накануне.RU Ивачев. – Сомневаюсь, что нашей власти заклинило мозг, и она решила сама себя свергнуть".

По обоим фактам "мобилизации" Накануне.RU оперативно передало информацию председателю избирательной комиссии Екатеринбурга Илье Захарову. Его единственный комментарий, который пришел в ходе переписки, был лаконичен: "Но это ведь не доказать".

Напомним, что выборы в гордуму проходят на фоне видимого ослабления позиций вице-губернатора региона и "теневого хозяина" мэрии Владимира Тунгусова, кандидат которого на пост главы города Александр Кожемяко не был рекомендован комиссией к избранию. Ранее на всю страну прогремел скандал из-за "списков Тунгусова" на праймериз "ЕР" – заранее определенных кандидатов в парламент столицы Урала. По мнению наблюдателей, после давления на людей из "своего" списка и решения комиссии по Кожемяко, Тунгусов мог проявить "креативный подход" к партийному формированию подконтрольной группы в екатеринбургской думе.