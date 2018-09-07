Главпочтамт Екатеринбурга начнет выдавать посылки по SMS

В Екатеринбурге центральное почтовое отделение на проспекте Ленина в ближайшее время закроется на модернизацию. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе макрорегиона Урал ФГУП "Почта России", после обновления клиенты главпочтамта смогут получать посылки с помощью SMS, используя сервис простой электронной подписи.

Сама модернизация займет всего один день - 11 сентября. В отделении установят современное оборудование и обновят программное обеспечение. Такие новшества позволят применять современные технологии, значительно ускорить обслуживание клиентов и процессы обработки почты. Оно объединяет в себе функции более 15 различных программных продуктов, которые ранее использовались операторами в отделениях почтовой связи как отдельные приложения.

11 сентября екатеринбуржцам предлагают воспользоваться услугами почты в ближайших отделениях.

Отмечается, что доставка писем, подписных изданий, пенсии и иных социальных выплат будет проходить в обычном порядке.