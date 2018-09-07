07 Сентября 2018
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Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

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Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

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Россиянам разрешат контролировать использование персональных данных

В России появится ресурс, с помощью которого граждане смогут получить информацию об использовании их персональных данных, пишут "Известия".

По данным издания, сведения об этом есть в паспорте правительственной программы "Цифровая экономика".

Отмечается, что пользователи портала также смогут вводить запрет на использование данных другими лицами.

Новый ресурс появится в четвертом квартале 2018 года, однако введен в эксплуатацию будет годом позже.

Ранее сообщалось, что компании могут получить новые права в обращении с персональными данными.

Получив их с согласия человека, компании без уведомления смогут передать на обработку другим компаниям, предлагает проект поправок в закон "О персональных данных". Сейчас закон такое запрещает.

Выбранный ею подрядчик сможет дальше по цепочке перепоручить обработку данных, также не уведомляя человека, а только уведомив компанию-заказчика.


Теги: персональные данные, портал



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Россиянам разрешат контролировать использование персональных данных

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