Россиянам разрешат контролировать использование персональных данных
В России появится ресурс, с помощью которого граждане смогут получить информацию об использовании их персональных данных, пишут "Известия".
По данным издания, сведения об этом есть в паспорте правительственной программы "Цифровая экономика".
Отмечается, что пользователи портала также смогут вводить запрет на использование данных другими лицами.
Новый ресурс появится в четвертом квартале 2018 года, однако введен в эксплуатацию будет годом позже.
Ранее сообщалось, что компании могут получить новые права в обращении с персональными данными.
Получив их с согласия человека, компании без уведомления смогут передать на обработку другим компаниям, предлагает проект поправок в закон "О персональных данных". Сейчас закон такое запрещает.
Выбранный ею подрядчик сможет дальше по цепочке перепоручить обработку данных, также не уведомляя человека, а только уведомив компанию-заказчика.