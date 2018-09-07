В Туле троллейбус разнес жилой дом: есть пострадавшие

В Туле троллейбус въехал в жилой дом, есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Тульской области, все случилось вечером 6 сентября на улице Дмитрия Ульянова. На место незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и "скорая помощь".

"Имеются пострадавшие. В результате была частично повреждена кирпичная кладка в стене, не являющейся несущей. Эвакуация жильцов не требуется", - уточнили в МЧС.

По данным СМИ, в результате инцидента пострадали три человека. Водитель троллейбуса был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Причины аварии выясняются.

Как сообщало Накануне.RU, в июле этого года в центре Екатеринбурга столкнулись два трамвая.