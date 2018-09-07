07 Сентября 2018
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Александр Моор через инстаграм позвал тюменцев на выборы губернатора

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор в своем инстаграм призвал жителей региона принять участие в выборах губернатора, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению врио главы, участие в выборах - способ выразить уважение и любовь к своему региону.

"Я призываю всех, независимо от вашей политической принадлежности, прийти на избирательные участки и отдать голос за того человека, который, по вашему мнению, поведет нашу область вперед", - обратился к жителям Тюменской области Александр Моор.

Напомним, в выборах губернатора Тюменской области участвуют четыре кандидата: врио губернатора Тюменской области Александр Моор ("Единая Россия"), депутаты думы Тюменской области Владимир Пискайкин ("Справедливая Россия"), Артем Зайцев (ЛДПР) и Иван Левченко (КПРФ). Выборы состоятся 9 сентября.


Теги: выборы губернатора, Александр Моор, Владимир Пискайкин, Артем Зайцев, Иван Левченко



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Александр Моор через инстаграм позвал тюменцев на выборы губернатора

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