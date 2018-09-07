Космонавт Олег Артемьев с борта МКС поздравил челябинцев с Днем города

Космонавт Роскосмоса, Герой России Олег Артемьев с борта МКС поздравил челябинцев с днем города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В своем видеопоздравлении командир 55/56-ой международной космической экспедиции пожелал Челябинску "светить, жить, развиваться".

"В Челябинске живут люди самых разных замечательных профессий – врачи, учителя, пиарщики, машиностроители, металлурги. Но особые приветственные слова сегодня мне хотелось бы передать южноуральским представителям самой стремительно развивающейся в регионе отрасли – малой распределенной и альтернативной энергетики… Пролетая над многими российскими городами, в том числе и Челябинском, я вижу огни ночных мегаполисов. И если честно, восхищаюсь трудом энергетиков! Желаю всем вам, чтобы Челябинск продолжал - светить, жить, развиваться! С днем рождения, Челябинск! Космический привет всем жителям вашего города!" - сказал он.