Си Цзиньпин впервые приедет на ВЭФ

Председатель КНР СИ Цзиньпин примет участие в 4-м Восточном экономическом форуме, который пройдёт во Владивостоке 11-12 сентября. Это станет первым случаем участия в ВЭФ главы китайского государства.

Помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй отметил, что Си Цзиньпин проведёт на полях форума ряд важных двусторонних встреч, в том числе в третий раз за год встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того председатель КНР выступит с речью на пленарном заседании форума.

Напомним, врио главы Приморского края Андрей Тарасенко на днях рассказал, что нынешний ВЭФ будет отличаться от прежних тем, что на нём будет демонстрироваться уже сделанное, а не обсуждаться планы на будущее. Вместе с тем он признал, что состояние дел в регионе по многим параметрам находится в плачевном состоянии, чиновник поставил задачу вернуться "хотя бы на советский уровень".