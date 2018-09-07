07 Сентября 2018
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США заявили о перехвате российских Ту-95 у берегов Аляски

В Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) заявили, что американские истребители F-22 второй раз за год вылетели на перехват российских бомбардировщиков Ту-95.

Уточняется, что это произошло 1 сентября в районе Аляски.

При этом, по данным военных, российские самолеты не нарушали воздушное пространство США или Канады, передает RT.

Аналогичный случай произошел в мае. Самолеты ВКС России в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США.

В Минобороны РФ подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.


Теги: ту-95, аляска, сша



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США заявили о перехвате российских Ту-95 у берегов Аляски

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