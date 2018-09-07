07 Сентября 2018
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Общество Свердловская область

Ночью в Екатеринбурге рядом с Храмом-на-Крови снесли здание

В Екатеринбурге минувшей ночью, 6 сентября, снесли бывшее здание кондитерской фабрики (ул. Карла Либкнехта, 43а), которое находится рядом с Храмом-на-Крови. Заказчик - МУП Водоканал. Видео на своей странице в Facebook выложил уралец Илья Коровин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В Екатеринбурге здания сносят как всегда под покровом сумерек", - пишет житель

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Водоканала, снос производился ночью не для того, чтобы скрыть эти работы, а просто потому, что вывозить строительный мусор проще по пустым улицам.

"Ранее дание использовалось под офисы для сотрудников МУПа. Однако позже мы переехали в новые помещения на Царской, 4. Эти два здания - на Царской, 6 и на Карла Либкнехта, 43а - оценивались с точки зрения дальнейшего использования. Стало понятно, что первое пригодно для ремонта и дальнейшего использования, сейчас оно отчуждается из собственности Водоканала и будет передано новому собственнику. Второе здание не признано пригодным для последующего эффективного использования", - добавили в пресс-службе.


Теги: Храм-на-Крови, Водоканал, снос здания, Екатеринбург



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Ночью в Екатеринбурге рядом с Храмом-на-Крови снесли здание

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