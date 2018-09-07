Пять человек насмерть разбились в ДТП в Липецкой области

В Липецкой области произошло серьезное ДТП. Есть погибшие.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, все случилось вечером 6 сентября на трассе "Липецк - Чаплыгин" близ населенного пункта Богородицкое Добровского района. В результате нарушения правил дорожного движения столкнулись Toyota RAV 4 и ВАЗ-2106.

Как добавили в ведомстве, в аварии есть пострадавшие. Их количество в МЧС не уточнили. По данным СМИ, погибли пять человек.

Все обстоятельства смертельного ДТП сейчас устанавливаются.