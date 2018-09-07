Аэропорт "Рощино" оштрафован за нарушения правил пожарной безопасности

Тюменский аэропорт "Рощино" оштрафован за нарушения правил пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В здании нет обратной связи зон пожарного оповещения с диспетчерской, исправного электрического освещения. Не было ежегодной проверки пожарных рукавов, отдельные складские и служебные помещения не оборудованы системами пожаротушения. В здании отсутствовали инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. Не было тренировок сотрудников на случай возгорания. Некоторые ответственные за пожарную безопасность работники не прошли профильное обучение.

Тюменский транспортный прокурор внес генеральному директору АО "Аэропорт Рощино" представление. Нарушения устранены. Три человека ответили дисциплинарно. Позже аэрогавань оштрафована на 150 тыс. руб.