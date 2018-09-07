07 Сентября 2018
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

Спикер думы Югры отговорил от голодовки снятого с нефтеюганских выборов кандидата

Снятый по суду с нефтеюганских выборов кандидат от "Единой России" Дмитрий Третьяков продолжает голодовку, пикетирование и сбор подписей под обращением в ЦИК и к президенту. На место действия приехал спикер окружного парламента Борис Хохряков. От имени партии он призвал к "цивилизованной" политической борьбе, передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной снятия Третьякова с выборов стала жалоба его оппонента на методы агитации: самовыдвиженец Анаид Шишкина обратила внимание суда на раздачу воздушных шаров кандидатом. Несмотря на то, что изготовление шаров было оплачено из избирательного фонда и отсутствие претензий со стороны ТИК, суд признал такую агитацию подкупом избирателей.

Третьяков в знак протеста объявил голодовку, в ожидании суда по рассмотрению апелляции он ведет сбор подписей и проводит пикеты. К снятому кандидату накануне приехал спикер окружной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Борис Хохряков.

(2018)|Фото: youtube.com

Депутат поинтересовался самочувствием голодающего, после чего речь зашла о методах политической борьбы.

"Позиция "Единой России" состоит в том, чтобы бороться цивилизованными методами. Нужно обращаться в суд, что вы уже сделали. Если ты абсолютно уверен в своей правоте - нужно собраться и идти в бой. Голодовка - не наш метод. Добиваться голодовкой какого-то политического решения неправильно. Предлагаю голодовку прекратить", - сказал Борис Хохряков.

Также председатель парламента предложил Дмитрию Третьякову проконсультироваться с юристами партии перед судом.

Дмитрий Третьяков согласился, отметив, что уже собрано 5 тыс. подписей под обращениями. "По сути эта площадка для меня не протестная, а агитационная. Мы вполне можем остановиться на достигнутом результате и дать суду пройти спокойно", - сказал Дмитрий Третьяков.

В территориальной избирательной комиссии Накануне.RU сообщили, что сегодня состоится заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы. Избирком настаивает, что кандидат не допускал нарушений при агитации.


Теги: Дмитрий Третьяков, Единая Россия



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Спикер думы Югры отговорил от голодовки снятого с нефтеюганских выборов кандидата

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