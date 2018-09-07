Российским космонавтам поручили найти следы сверления на корабле "Союз"

Российским космонавтам на МКС поручено собрать все возможные доказательства появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09", которые могут помочь установить причину появления дыры.

Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Напомним, ранее сообщалось, что разгерметизация "Союз МС-09", пристыкованного в настоящее время к МКС, произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом. Позднее СМИ сообщили, что отверстие в "Союзе" сделали во время его сборки в Королеве.

По данным источника, космонавты должны взять пробы клея, которым была приклеена ткань, закрывающая просверленную алюминиевую стенку корабля. Кроме того, им поручено найти другие следы, вплоть до поиска стружки, оставшейся после сверления.

Добавим, после инцидента стало известно, что все корабли "Союз" и "Прогресс" перепроверят на брак.