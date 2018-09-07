Кудрин: Есть предпосылки для повышения ключевой ставки

На сегодняшний день есть предпосылки для повышения ключевой ставки, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил риски ускорения инфляции и девальвацию национальной валюты.

Как сообщало Накануне.RU, повышение ставки не исключила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Решение будет принято на заседании совета директоров ЦБ 14 сентября.

С учетом повышения рисков инфляции и увеличения роста цен в 2019 г. до 4,3% существуют предпосылки для повышения ключевой ставки, сказал Кудрин. Также он отметили риски переноса девальвации рубля на инфляцию.

"Вопрос - нужно ли повышать? Пусть Центральный банк ответит и определится", - приводит ТАСС слова Кудрина.

Напомним, ключевая ставка на сегодняшний день составляет 7,25% годовых. Ставка не снижалась с марта 2018 г.