07 Сентября 2018
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Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

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Кудрин: Есть предпосылки для повышения ключевой ставки

На сегодняшний день есть предпосылки для повышения ключевой ставки, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил риски ускорения инфляции и девальвацию национальной валюты.

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Как сообщало Накануне.RU, повышение ставки не исключила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Решение будет принято на заседании совета директоров ЦБ 14 сентября.

С учетом повышения рисков инфляции и увеличения роста цен в 2019 г. до 4,3% существуют предпосылки для повышения ключевой ставки, сказал Кудрин. Также он отметили риски переноса девальвации рубля на инфляцию.

"Вопрос - нужно ли повышать? Пусть Центральный банк ответит и определится", - приводит ТАСС слова Кудрина.

Напомним, ключевая ставка на сегодняшний день составляет 7,25% годовых. Ставка не снижалась с марта 2018 г.


Теги: Алексей Кудрин, ключевая ставка, Центробанк



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Кудрин: Есть предпосылки для повышения ключевой ставки

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