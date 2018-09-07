Нефтяники могут получить новые компенсации

Сумма компенсаций нефтяникам из бюджета может увеличиться на 200 млрд руб. в случае снижения условных внутренних цен на топливо в рамках налогового маневра. Проект разрабатывает Минэнерго.

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Речь идет о демпфирующем механизме, который компенсирует часть потерь нефтекомпаний из-за того, что внутренние цены на бензин ниже, чем экспортные. В рамках налогового маневра компании получают 50% от разницы в стоимости топлива на внутреннем и внешнем рынках в виде компенсации.

Условная внутренняя цена составляет 56 тыс. руб. на тонну для бензина и 50 тыс. руб. для дизтоплива. Сейчас обсуждается снижение условной цены примерно на 5 тыс. руб., до 50,4 тыс. руб. за тонну бензину и до 45 тыс. руб. по дизтопливу, что увеличит размер компенсаций, сообщает "Коммерсант".

Как сообщало Накануне.RU, после резкого роста цен на топливо в рознице Правительство договорилось с нефтяниками о сдерживании стоимости бензина. По данным Росстата, цены на АЗС перестали увеличиваться.