07 Сентября 2018
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"Он требует миллион". В Екатеринбурге будут судить известного драматурга Коляду из-за ДТП с пострадавшим

В Кировской районном суде Екатеринбурга 10 сентября начнут рассматривать уголовное дело в отношении драматурга Николая Коляды, который в прошлом году попал в ДТП. Его обвиняют в нарушении ПДД и причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности (часть 1 статья 264 УК РФ). Об этом сообщил сам режиссер на своей странице в Facebook.

Напомним, что речь идет об аварии, которая произошла летом 2017 года на Сибирском тракте. Согласно документу с показаниями Коляды, он ехал на автомобиле "Рено Дастер" со скоростью 40-50 км/ч. Также, согласно его словам, на дороге велись ремонтные работы, и одна часть дороги была выше другой, однако никаких указателей об этом не было. Когда Коляда решил перестроится в левый ряд, то его автомобиль занесло, из-за чего произошло столкновение с другой машиной. В результате ДТП пострадал пассажир "Хендэ Санта Фе".

"Год назад произошла авария. Мою машину разбили вдрызг. Год шло следствие. Я ходил, как на работу, к следователю раз в неделю. Три тома бумаг. Четыре экспертизы. Одна была в мою пользу, что я не виноват, а еще три - что я виноват. Потерпевшему я заплатил 200 тысяч. Мне его жалко, хотя он всего десять дней пролежал в больнице. Потерпевший говорит, что ему мало этих денег. Что ему нужен миллион. А еще публичные извинения", - пишет Коляда.

авария, Сибирский тракт, Николай Коляда(2017)|Фото: очевидец

Ранее драматург заявлял, что он не виноват в аварии, не нарушал правила дорожного движения и был в трезвом состоянии. Тогда, по его словам, пострадавший требовал с него 1,5 млн руб.


Теги: Николай Коляда, ДТП, авария, суд



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"Он требует миллион". В Екатеринбурге будут судить известного драматурга Коляду из-за ДТП с пострадавшим

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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.09.2017 14:54 Мск "Я ни в чём не виноват": в Екатеринбурге Николай Коляда попал в ДТП

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