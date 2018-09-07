На Южном Урале директора подозревают в невыплате зарплаты 30 работникам на сумму более 2,6 млн рублей

В Челябинской области директора ООО "Ин Ма" подозревают в невыплате заработной платы работникам и сокрытии средств, за счет которых должно производится взыскание недоимки по налогам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в течение прошлого года подозреваемый не выплатил заработную плату 30 работникам на сумму более 2,6 млн рублей. Кроме того, налоговыми органами были вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам на сумму 11 млн рублей. Чтобы не платить налоги, он использовал для расчетов свободный от обременения счет организации.

Расследование уголовного продолжается.