"Автомобилист" одолел "Слован" и одержал третью победу на старте нового сезона КХЛ

Екатеринбургский "Автомобилист" одержал третью победу на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Со счетом 3:2 обыгран словацкий "Слован", передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча прошла в четверг в Екатеринбурге. В начале матча Стефан Да Коста вывел хозяев вперед, но затем Михал Серсен сравнял счет. Позже Георгий Белоусов забросил вторую шайбу "Автомобилиста", но под конец встречи Джефф Таффе вернул гостей в игру. Уже в овертайме точный бросок Анатолия Голышева принес екатеринбуржцам победу.

"Автомобилист" продолжает оставаться одним из лидеров Восточной конференции КХЛ. Напомним, в прошлой игре команда победила финалиста Кубка Гагарина - московский ЦСКА.