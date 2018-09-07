07 Сентября 2018
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Политика В России

Глава МИД РФ показал свой любимый мем с "отравителями" Скрипалей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров показал свой любимый мем про "отравителей Скрипалей".

Министр посчитал самой смешной фотографию Тимура Батрудинова и Гарика Харламова, на которой они подписаны как Александр Петров и Руслан Боширов, передает РЕН ТВ.

Напомним, 5 сентября Королевская прокурорская служба Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей. Сообщается, что это некие Александр П. и Руслан Б.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в этот же день заявила, что двое россиян, подозреваемых по "делу Скрипалей", явлются офицерами ГРУ.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Солбсери с отравлением неизвестным веществом 4 марта.

Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.


Теги: сергей лавров, отравители скрипалей, мем



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Глава МИД РФ показал свой любимый мем с "отравителями" Скрипалей

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