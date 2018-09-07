В Прикамье отказываются от денег дольщиков: строительство ведется с участием эскроу-счетов

Управление Росреестра по Пермскому краю зарегистрировало первые договоры долевого участия с использованием счетов эскроу - специальных счетов, доступ к которым застройщик получит только после того, как передаст клиенту ключи от квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Талан-Пермь".

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Девелоперская компания "Талан" в июне текущего года договорилась о сотрудничестве со "Сбербанком" с использованием счетов эскроу. Кредитная линия открыта на сумму 1,7 млрд руб. На сегодняшний день в России эта сделка в новой системе финансирования строительства сама крупная.

Всего за месяц российский девелопер зарегистрировал 74 договора долевого участия с использованием счета эскроу. Компания работает в 13 российских регионах, и Пермь стала первым городом в котором "Талан" приступила к возведению жилого комплекса "Счастье". Строительство ведется по новой системе проектного финансирования.

Для дольщика такая система означает защиту денег надежным банковским механизмом, для застройщиков система эскроу-счетов - своеобразный "знак качества", показатель того, что они соблюдают условия кредитных договоров и сроки ввода жилья в эксплуатацию. Полностью отказаться от денег дольщиков и перейти на банковское финансирование планируется к 2020 г.

Отметим, что ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что банковская система не готова выдавать жилищные кредиты в тех объемах, которые будут необходимы при полном отказе от привлечения средств населения. По мнению министра, необходимо разработать программу кредитования отрасли с участием государства.

"Мы активно обсуждаем в правительстве создание специальной программы, на базе принципа, на котором у нас работает программа кредитования малого и среднего предпринимательства, это создание программ, которые будут стимулировать банки кредитовать жилищное строительство за счет частичного принятия риска на государство", - сказал Максим Орешкин.

Как сообщало Накануне.RU, противоположную точку зрения ранее высказывал министр строительства Владимир Якушев. Он отмечал, что банки готовы обеспечить сопровождение строительства.