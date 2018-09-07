В Магнитогорске компанию оштрафовали на миллион рублей за взятку сотруднику МЧС

В Магнитогорске ООО "ТОСТ ГРУПП" оштрафовано на 1 млн рублей за передачу незаконного вознаграждения сотруднику МЧС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В октябре 2014 года представитель компании передал взятку инспектору ОНД № 2 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области за оформление заключения о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной безопасности.

Компанию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн руб.