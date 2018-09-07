Виталий Мутко возглавит оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми

Вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко возглавит организационный комитет по подготовке и проведению праздника в честь 300-летия Перми. Накануне зампредседателя правительства обсудил планы с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Указ о праздновании круглой даты президент России Владимир Путин подписал в июле 2018 г. Мутко на встрече с Решетниковым сообщил о готовности возглавить оргкомитет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона. В состав также войдут представители сферы бизнеса, власти, деятели искусства и культуры.

Максим Решетников сообщил, что в регионе формируется план по подготовке к празднованию. Помимо городских мероприятий он включает в себя благоустройство исторических и культурных территорий.

В план подготовки к 300-летию входит комплексное развитие Перми. Проект преобразования краевой столицы представлен в мае в рамках VII межрегионального архитектурно-строительного форума.