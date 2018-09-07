07 Сентября 2018
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Госпогранслужба Украины закрыла два пропускных пункта на границе с Крымом

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) сообщила, что временно закрывает пропускные пункты "Каланчак" и "Чаплинка".

Данная мера связана с "опасной экологической ситуацией", сложившейся на заводе "Титан" на территории Республики Крым. На полуостров можно будет попасть только через пропускной пункт "Чонгар", который "продолжает работать в штатном режиме".

Каланчак, Чаплинка, загрязнение воздуха(2018)|Фото: Госпогранслужба Украины

"На временно закрытых КПВВ пограничники продолжат нести службу, однако пропуск граждан и транспортных средств будут осуществлять только в экстренных случаях и в случае крайней необходимости", — говорится на сайте пограничной службы.

Проживающим на территории Крыма украинским гражданам, которые будут стремиться спасти свои жизнь и здоровье на "материковой Украине", ГПСУ гарантирует оформление в упрощённом порядке.


Теги: Украина, Каланчак, Чаплинка, Крым, Титан, загрязнение воздуха



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Госпогранслужба Украины закрыла два пропускных пункта на границе с Крымом

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