Госпогранслужба Украины закрыла два пропускных пункта на границе с Крымом

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) сообщила, что временно закрывает пропускные пункты "Каланчак" и "Чаплинка".

Данная мера связана с "опасной экологической ситуацией", сложившейся на заводе "Титан" на территории Республики Крым. На полуостров можно будет попасть только через пропускной пункт "Чонгар", который "продолжает работать в штатном режиме".

"На временно закрытых КПВВ пограничники продолжат нести службу, однако пропуск граждан и транспортных средств будут осуществлять только в экстренных случаях и в случае крайней необходимости", — говорится на сайте пограничной службы.

Проживающим на территории Крыма украинским гражданам, которые будут стремиться спасти свои жизнь и здоровье на "материковой Украине", ГПСУ гарантирует оформление в упрощённом порядке.