СМИ: Супруга Бориса Джонсона выгнала его из дома

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон больше не живёт со своей супругой, правозащитницей и адвокатом Мариной Уиллер.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на The Sun, причиной стала очередная измена с его стороны.

Отмечается, что супруги за 25 лет своего брака расстаются уже в третий раз. Уиллер выгоняла мужа из дома за его романы на стороне, однако впоследствии прощала его.

Теперь же, по словам старшей дочери Джонсона Лары, шансов ему дано не будет.

Издание отмечает, что, расставшись с женой, бывший британский министр, вероятно, лишился советника, без которого никогда не принимал важных политических решений.