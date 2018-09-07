СМИ: Ситуация в обществе похожа на преддефолтное состояние 1998 года

Среди россиян растет социальное напряжение.

Об этом сообщили социологи "Левада-центра". В ходе своего ежегодного опроса в конце августа о проблемах, которые волнуют россиян, специалисты выяснил, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года респонденты стали отмечать практически все проблемы, перечисленные в опросном листе. 72% опрошенных отмечали рост цен. 52% чувствуют "обнищание населения". Почти каждого второго жителя страны волнует проблема роста безработицы. По 30% респондентов сказали о кризисе в экономике и несправедливом распределении доходов. 21% россиян проблемой считают "кризис морали, культуры и нравственности".

Как отмечают социологи, после "подъема социального оптимизма" в 2014–2017 годах, вызванного присоединением Крыма, показатели 2018 года приближаются к значениям 2012–2013 годов. При этом наименьшее беспокойство у населения вызывают "теракты в Чечне и на Северном Кавказе" (3%), конфликты во власти (3%), рост заболеваемости СПИДом (4%) и ограничение гражданских прав (6%).

По словам директора "Левада-центра" Льва Гудкова, каждый пункт опросника вырос в среднем на треть: такие показатели последний раз фиксировались 20 лет назад, накануне дефолта 1998 года.

Он связал это с резким ростом напряженности в стране. "Причем это не беспокойство какой-то конкретной проблемой, а это повышение общей тревожности и недовольства",— сказал Гудков. Критичным, по мнению эксперта, стало объявленное правительством повышение пенсионного возраста. "Граждане чувствуют рост расходов на армию, полицию, чиновников, войну в Сирии, смысла которой люди не понимают, конфронтацию с Западом,— говорит господин Гудков.— И тут еще пенсионная реформа. Нарушение негласного общественного договора".

Пока социологи затрудняются прогнозировать, выльется ли недовольство в массовые протесты или результаты сентябрьских выборов, сообщает "Коммерсант".

Напомним, что после объявления о пенсионной реформе упал рейтинг "Единой России" и президента России Владимира Путина.