Илона Маска обвинили в биржевых махинациях

Руководитель исследовательской компании Citron Research Эндрю Лефт подал в суд на предпринимателя Илона Маска, которого обвинил в биржевых махинациях.

Как сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на CNBC, в исковом заявлении утверждается, что основатель автомобильной компании Tesla "манипулировал ценой акций" фирмы, "выдавая ложную и вводящую в заблуждение информацию".

"Это похоже на хрестоматийный случай мошенничества", — прокомментировал Майкл Канти, один из адвокатов компании Labaton Sucharow, представляющей интересы истца.

По информации "Ъ", в начале августа Маск выразил намерение выкупить все акции Tesla, но позже сменил планы.