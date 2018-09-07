07 Сентября 2018
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Общество За рубежом

Илона Маска обвинили в биржевых махинациях

Руководитель исследовательской компании Citron Research Эндрю Лефт подал в суд на предпринимателя Илона Маска, которого обвинил в биржевых махинациях.

Как сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на CNBC, в исковом заявлении утверждается, что основатель автомобильной компании Tesla "манипулировал ценой акций" фирмы, "выдавая ложную и вводящую в заблуждение информацию".

"Это похоже на хрестоматийный случай мошенничества", — прокомментировал Майкл Канти, один из адвокатов компании Labaton Sucharow, представляющей интересы истца.

По информации "Ъ", в начале августа Маск выразил намерение выкупить все акции Tesla, но позже сменил планы.

Тесла Tesla(2016)|Фото:


Теги: Илон Маск, Tesla, Эндрю Лефт, Citron Research, махинации, биржевые махинации



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Илона Маска обвинили в биржевых махинациях

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