Актёр Панин решил покинуть Россию

Российский актёр Алексей Панин сообщил о планах покинуть страну.

Такое заявление было сделано в ходе дискуссии вокруг его фото с церемонии прощания с певцом Иосифом Кобзоном, опубликованном в Инстаграме.

"А для особо тронувшихся умом, хочу добавить! Для меня Инстаграм, в отличие от вас, — это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь что с вашим скудоумием вам этого не понять. Всем добра!", — написал артист.

В ходе развернувшейся под снимком дискуссии Панин высказал мнение, что люди в России "очень ограничены умственно". В ответ на это одна из пользователей Инстаграма предложила актёру покинуть страну.

"Я как раз скоро уезжаю. В Россию я буду приезжать только за деньгами", — ответил он.