Новый детский сад открылся в поселке Тазовский

В посёлке Тазовский открылся новый детский сад "Рыбка".

Как сообщили Накануне в администрации района, общая площадь дошкольного учреждения составляет около 2 тыс. кв. м. По словам представителя подрядчика, все использовавшиеся материалы при внутренней отделке помещений соответствуют определённым стандартам и требованиям Санэпидемстанции.

Новый детсад способен вместить до 120 юных тазовчан. В настоящее время его посещают 27 ребят. Как сообщила заведующая Елена Шабашева, это связано с тем, что многие семьи ещё находятся в отпуске.

Строительство дошкольного учреждения "Рыбка" велось в рамках государственно-частного партнёрства.