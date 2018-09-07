СМИ: В Крыму ждут кислотные дожди

Начавшиеся в Крыму дожди приведут к выпадению кислотных осадков, в результате чего атмосфера очистится от сернистого ангидрида, который испарился из кислотного накопителя на заводе "Крымский титан".

Как сообщил доцент кафедры геоэкологии географического факультета Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Алексашкин, осадки в любом случае будут кислотными. "А если ветер дул в направлении Симферополя, то может быть и в Симферополе. Однако там концентрация будет ничтожной", - отметил он.

По словам ученого, дождь станет спасением по отношению к веществам, которые находятся в атмосфере. Сернистый ангидрид при взаимодействии с водой образует слабую сернистую кислоту, которая затем нейтрализуется в почве. При этом для самой почвы не будет вреда. Специалист отметил, что кислотные осадки не принесут большого вреда человеку, однако под дождь лучше не попадать, сообщает "Российская газета".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, выброс химикатов на заводе "Крымский титан" в Армянске произошел на прошлой неделе. После этого жители Армянска и Красноперекопска сообщили в соцсетях о появлении налета неизвестного происхождения на металлических предметах. Позднее власти региона сообщили, что дети, проживающие в Армянске, будут вывезены в санатории полуострова.