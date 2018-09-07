В Белом доме ищут раскритиковавшего Трампа сотрудника

В администрации президента США произошел скандал из-за публикации анонимной колонки в The New York Times, в которой высказывалась жесткая критика в адрес главы Белого дома.

Автор, назвавшийся высокопоставленным лицом из администрации Дональда Трампа, написал о существовании тайной группы чиновников внутри президентской администрации, которые пообещали мешать действиям главы государства. Это вызвало гнев Трампа, и в Белом доме стали искать, кто может за этим стоять.

По словам автора публикации, при Трампе страна перестала быть единой, а "корень проблем лежит в аморальности" президента. По его словам, среди американских политиков шли разговоры о применении 25-й поправки к конституции о досрочном прекращении полномочий президента. Однако от этой идеи было решено отказаться, чтобы не спровоцировать конституционный кризис.

Трамп отреагировал на публикацию, разместив несколько постов в своем Twitter. В одном из них он просто написал: "ИЗМЕНА?". В другом - призвал The New York Times раскрыть имя автора.

Высокопоставленные чиновники в Белом доме отменили все встречи и провели закрытое совещание, на котором решали, как разоблачить автора, сообщают "Ведомости".