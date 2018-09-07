07 Сентября 2018
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На одной из улиц Ялты ливень смыл девушку

В Ялте сильный ливень смыл девушку, которая пыталась перейти улицу.

Видео инцидента появилась в Сети. На кадрах видно, как поток воды уносит пострадавшую вниз по течению. В это время ее пытаются догнать несколько мужчин.

Как сообщается в комментарии к видео, в горную реку превратилась улица Пушкинская.

Тем временем, коммунальщики и дорожники Ялты ликвидируют последствия ливня.

Как сообщили Накануне.RU в отделе информационной политики администрации города, до потолка оказался затопленным подземный переход возле бывшего кинотеатра "Спартак". Потоки воды хлынули на Пушкинский бульвар. На проезжей части улицы Киевской давлением дождевой воды был вырван люк - вода практически парализовал автомобильное движение.

Частично обесточенными оказались поселки Массандра, Никита и Ай-Даниль.

Из-из подземных переходов на улице Карла Маркса и между улицами Киевская и Московская вода уже спущена, а в подземном переходе откачка воды производится с помощью МЧС.


Теги: ливень, дождь, вода



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На одной из улиц Ялты ливень смыл девушку

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