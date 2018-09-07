В Подмосковье пенсионерки устроили понажовщину из-за места на рынке

Две пожилые женщины подрались из-за торгового места возле магазина.

Инцидент произошел в подмосковном Сергиевом Посаде. Одна из пенсионерок применила не только трость, но и нож. Как следует из видеозаписи очевидцев инцидента, одна из пожилых торговок заняла место соседки и отказалась ее пускать. За последнюю вступился сын, который дал сопернице пять минут на сбор вещей.

В это время на старушку напала соперница с тростью в руке, после чего между пенсионерками завязалась драка. Разнимать их пришлось всё тому же молодому человеку, однако его мать предприняла еще одну попытку отбить "торговое место" - она бросилась на конкурентку с ножом.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.