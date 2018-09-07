Фигуристка Трусова установила мировой рекорд в фигурном катании

Фигуристка Александра Трусова установила мировой рекорд в короткой программе среди одиночниц.

Россиянка набрала 74,74 балла в рамках третьего этапа юниорской серии Гран-при в литовском Каунасе. 14-летняя спортсменка превзошла результат соотечественницы Анны Щербаковой, набравшей на этапе юниорского Гран-при в Братиславе 73,18 балла, сообщает сhampionat.com.

Напомним, в марте Трусова впервые в женском катании сделала два четверных прыжка и выиграла чемпионат мира среди юниоров.