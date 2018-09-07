В ЕР предложили пополнять Пенсионный фонд деньгами коррупционеров

"Единая Россия" внесла в Госдуму проект закона, который предполагает изъятые у коррупционеров средства направлять в Пенсионный фонд России.

Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. "У бюджета Пенсионного фонда появится новый источник дохода - это средства, полученные от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности", - сказал он.

Как ранее сообщало Накануне.RU, реализация предложений Владимира Путина по изменениям в пенсионной системе потребует около 3,6 трлн руб. до 2034 года, а в течение ближайших шести лет - более 750 млрд руб.

По словам Турчака, за последние шесть лет объем таких поступлений в федеральный бюджет составил более 1,2 млрд руб.

Тем временем, в Госдуму внесен первый пакет поправок ЕР к пенсионному законопроекту. Они предполагают досрочное установление страховой пенсии гражданам с большим трудовым стажем - 42 года для мужчин и 37 лет для женщин.

Кроме того партия власти предлагает сохранить срок назначения накопительной пенсии тем гражданам, которые участвовали в ее формировании.

Как заявил Турчак, предлагается закрепить в законе проведение ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста с предоставлением им двух оплачиваемых рабочих дней на эти цели. Также предлагается сохранить действующие условия выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера.

Кроме того, "Единая Россия" внесла на рассмотрение предложение о возможности депутатов Госдумы и сенаторов добровольно отказаться от повышенной пенсии, сообщает "Интерфакс".

Установить для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение и отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста предложил президент России Владимир Путин. Он определил предпенсионный возраст как пять лет до срока выхода на пенсию. Президент также поручил правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы в сотрудниках предпенсионного возраста.