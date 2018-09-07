07 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Эдуард Лимонов. Эксклюзивное интервью

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Политика В России

В ЕР предложили пополнять Пенсионный фонд деньгами коррупционеров

"Единая Россия" внесла в Госдуму проект закона, который предполагает изъятые у коррупционеров средства направлять в Пенсионный фонд России.
Читайте также:

Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. "У бюджета Пенсионного фонда появится новый источник дохода - это средства, полученные от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности", - сказал он.

Как ранее сообщало Накануне.RU, реализация предложений Владимира Путина по изменениям в пенсионной системе потребует около 3,6 трлн руб. до 2034 года, а в течение ближайших шести лет - более 750 млрд руб.

По словам Турчака, за последние шесть лет объем таких поступлений в федеральный бюджет составил более 1,2 млрд руб.

Тем временем, в Госдуму внесен первый пакет поправок ЕР к пенсионному законопроекту. Они предполагают досрочное установление страховой пенсии гражданам с большим трудовым стажем - 42 года для мужчин и 37 лет для женщин.

Кроме того партия власти предлагает сохранить срок назначения накопительной пенсии тем гражданам, которые участвовали в ее формировании.

Как заявил Турчак, предлагается закрепить в законе проведение ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста с предоставлением им двух оплачиваемых рабочих дней на эти цели. Также предлагается сохранить действующие условия выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера.

Кроме того, "Единая Россия" внесла на рассмотрение предложение о возможности депутатов Госдумы и сенаторов добровольно отказаться от повышенной пенсии, сообщает "Интерфакс".

Установить для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение и отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста предложил президент России Владимир Путин. Он определил предпенсионный возраст как пять лет до срока выхода на пенсию. Президент также поручил правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы в сотрудниках предпенсионного возраста.


Теги: пенсионный возраст, пенсия, коррупция



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В ЕР предложили пополнять Пенсионный фонд деньгами коррупционеров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.09.2018 03:43 Мск РСПП: Россияне, не достигшие предпенсионного возраста, будут терять работу
Ранее 03.09.2018 10:36 Мск 77% россиян на референдуме голосовали бы против повышения пенсионного возраста

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 465

Мнения из сети


Наши спецпроекты