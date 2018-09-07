Клан Михаила Гуцериева возглавил список богатейших семей России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших семей России в 2018 году.

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Лидером списка стал клан Михаила Гуцериева с состоянием в $5,97 млрд. По данным издания, в прошлом году семье принадлежало $9,91 млрд.

В текущем году клан Гуцериевых покинул Михаил Шишханов, возглавлявший финансовое направление группы.

Как указано в публикации, "место одного племянника занял другой". Билан Ужахов после ухода Шишханова получил 10% акций "М.Видео" и пост генерального директора компании.

Второе место в рейтинге заняли Ротенберги. Их совокупное состояние за год выросло до $4,85 млрд (в 2017 году $4,2 млрд). При этом семейный бизнес все еще тормозят санкции.

Замыкает тройку семья Валентина и Дениса Гапонцевых с состоянием в $3,14 млрд.

В прошлом году третье место занимали братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. После того как принадлежащий им Промсвязьбанк перешел под санацию ЦБ, они разделили активы и выбыли из рейтинга.

Далее в рейтинге идут Шаймиевы, Рахимкуловы, Саркисовы, Шамаловы, Бажаевы, Магомедовы, Зубицкие, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в августе 11 богатейших людей России потеряли почти на $3,1 млрд за один день после того, как помощник президента Андрей Белоусов предложил повысить налоги для ведущих компаний горно-металлургического сектора.